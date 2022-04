Condividi l'articolo

Il prezzo del gas in Europa ritraccia dopo il balzo registrato in avvio di seduta, in un clima di forte volatilità. Sull’andamento delle quotazioni pesano le mosse di Vladimir Putin per il pagamento delle forniture in rubli. Ad Amsterdam il prezzo scende a 125 euro (-0,7%), dopo la fiammata a 132 euro. A Londra le quotazioni si attestano a 292 penny al Mmbtu (-2,36%).



