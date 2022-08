Gas:da domani in vigore regolamento Ue per riduzione consumi

Condividi l'articolo

Entrerà in vigore domani il regolamento dell’Ue per la riduzione dei consumi di gas sul quale il Consiglio Affari Energia ha trovato l’intesa politica lo scorso 26 luglio. La finalizzazione dell’accordo, con il voto contrario di Ungheria e Polonia ma con il quorum della maggioranza qualificata ampiamente raggiunto, è avvenuta venerdì. Oggi il regolamento – vincolante per tutti – è stato pubblicato in Gazzetta europea e da domani sarà in vigore.

Il regolamento in realtà, ha valenza retroattiva perché si riferisce al periodo 1 agosto 2022 – 31 marzo 2023: è in questi mesi che gli Stati membri sono chiamati ad una riduzione volontaria del 15% dei consumi di gas. Riduzione che diventa obbligatoria nel caso in cui il Consiglio Ue decreti l’allerta energetica. Il 15% è in realtà il tetto massimo della riduzione richiesta: almeno una decina di Paesi, inclusa l’Italia, potranno sfruttare una serie di deroghe che, mediamente, fanno scendere il taglio obbligatorio di otto punti percentuali.

