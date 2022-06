Gas:Eni,taglio Gazprom prosegue in linea con ultimi giorni

Condividi l'articolo

Anche oggi Eni riceverà da Gazprom volumi di gas in linea con i tagli dei giorni scorsi. Lo fa sapere la società nell’aggiornamento pubblicato sul proprio sito. “Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas nuovamente in linea con quanto consegnato negli ultimi giorni. Eni si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom”, fa sapere il Cane a Sei Zampe. Venerdì Gazprom aveva comunicato che avrebbe fornito solo il 50% di quanto richiesto, giovedì l’erogazione era stata del 65%.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte