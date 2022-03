Gaslit, Julia Roberts in scandalo Watergate con Penn

Condividi l'articolo

Irriconoscibili entrambi: Julia Roberts, sotto un’acconciatura che più cotonata non si può, con tanto di rughe, completamente trasformato nel look; invecchiato, ingrassato e stempiato, con doppio mento, è Sean Penn. Due divi dei di Hollywood più conosciuti nel mondo per lo scandalo Watergate tra i più clamorosi che negli anni ’70 portò alla dimissioni del presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Ma narrato in una versione inedita e moderna nella miniserie Galsit per STARZPLAY da domenica 24 aprile sulla piattaforma di streaming in Europa, America Latina e Giappone e su STARZ negli Stati Uniti e in Canada. Il drama si concentra sul ruolo svolto nello scandalo dal fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell interpretato da Penn, e dalla sua “ingombrante” e chiaccherona moglie Martha interpretata da Julia Roberts che nonostante la sua appartenenza al partito, è la prima persona a lanciare pubblicamente l’allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale.

Nelle prime immagini del trailer vediamo il procuratore generale John N. Mitchell (Penn) che riceve una telefonata da una guardia di sicurezza che ha scoperto gli uomini che stavano irrompendo nel Watergate. La persona al telefono esprime quindi preoccupazione per Martha Mitchell, moglie del procuratore, circa la sua conoscenza dello scandalo. John chiede alla moglie di non rilasciare interviste alla stampa, ma lei rifiuta. Alcuni la lodano per aver detto la verità e altri la considerano assolutamnte innafidabile.

Basata sulla prima stagione dell’acclamato podcast Slow Burn e creata e prodotta da Robbie Pickering con Matt Ross come regista e produttore esecutivo, Gaslit è una visione moderna del Watergate. Al centro del racconto ci sono le storie mai raccontate e i personaggi dimenticati dello scandalo – dai maldestri e opportunisti subordinati di Nixon, agli zeloti squilibrati che sostengono e favoriscono i loro crimini, ai tragici informatori che alla fine hanno fatto crollare l’intera orribile impresa.

In particolare la miniserie si concentra su Martha Mitchell.

Dotata di grande personalità, è una celebrità dell’alta società di Arkans. In qualità di procuratore generale, John Mitchell è il più fidato consigliere nonché migliore amico di Nixon.

Capriccioso, sboccato e spietato – ma irrimediabilmente innamorato della sua schietta e famosa moglie – si troverà costretto a scegliere tra Martha e il presidente. Nel trailer vediamo anche che a un certo punto le cose si mettono male per Martha, costretta ad assumere tranquillanti per non risultare “molesta” per suo marito e per il partito.

Il cast di Gaslit comprende anche Dan Stevens (Downton Abbey) nei panni di John Dean, un giovane consigliere della Casa Bianca diviso tra la propria ambizione e la possibilità di mentire per proteggere il suo capo; Betty Gilpin (GLOW) nei panni di Mo Dean, la moglie di John Dean; Shea Whigham (Perry Mason) nei panni di G. Gordon Liddy e Darby Camp (Big Little Lies) nei panni della figlia dei Mitchell, Marty. E ancora, recitano nella serie Allison Tolman (Fargo, Why Women Kill), Chris Bauer (The Wire, True Blood), JC MacKenzie (October Faction), Hamish Linklater (Legion) e Chris Messina (The Mindy Project). Sam Esmail e Chad Hamilton sono produttori esecutivi con la loro casa di produzione Esmail Corp, insieme a UCP e la stessa Julia Roberts è tra i produttori esecutivi (ANSA).



