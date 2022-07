Gasolio dai Paesi baltici sequestrato da Gdf di Varese

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 04 LUG – I finanzieri del Comando

provinciale di Varese hanno intercettato un traffico illecito di

prodotti petroliferi provenienti dai Paesi Baltici in totale

evasione di imposta: oltre 256.000 litri di gasolio da

autotrazione trasportato in otto tank-container.

Nel corso di un controllo sulla circolazione delle merci, le

Fiamme gialle di Busto Arsizio (Varese) hanno individuato un

autoarticolato privo dei pannelli che segnalano la pericolosità

del prodotto trasportato. Si trattava di gasolio e il conducente

era privo di certificazione per il trasporto.

Si è scoperto che il container sequestrato faceva parte di

una maxi spedizione composto da otto tank, provenienti da paesi

dell’Unione Europea (Lettonia e Lituania), giunti su rotaia e

che si trovavano nel terminal intermodale di Busto Arsizio,

privi di documentazione o di lettera di vettura internazionale,

aggirando quindi i previsti obblighi di circolazione, in

assoluta evasione di accisa.

Sequestrato il prodotto petrolifero, per oltre 250.000 litri e

i mezzi utilizzati mentre sono stati denunciati due uomini: il

conducente dell’autoarticolato e la “staffetta”, due italiani di

origine campana. La stima dell’accisa sottratta a tassazione

ammonta a oltre 94.000 euro.

Il carburante aveva caratteristiche fisiche e chimiche non

conformi agli standard e avrebbe potuto essere pericoloso per la

salute pubblica. (ANSA).



