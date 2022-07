Gas:ottimismo per i lavori Nord stream, prezzo cala a 169 euro

Condividi l'articolo

Il prezzo del gas scende ad Amsterdam sotto i 170 euro a megawattora (169,25 euro), con una flessione del 5,7%. Il mercato guarda all’ottimismo della Germania, secondo quanto riporta Bloomberg, per l’arrivo dal Canada di una turbina che servirà ai lavori di manutenzione del gasdotto Nord Stream che inizieranno lunedì. Il ritorno della turbina che si trova in Canada per la manutenzione “consentirà di aumentare i flussi di gas verso l’Europa”, riporta Bloomberg citando le dichiarazioni del portavoce del Cremlino Dmitrij Pescov.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte