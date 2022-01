Gasperini, Ilicic? è una cosa delicata, testa è una giungla

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 GEN – “Ilicic? Per me non è facile

parlare di questa situazione, personale. A Josip saremo sempre

vicini, sono situazioni che vanno al di là del calcio e con lui

abbiamo sempre avuto un rapporto con situazioni molto felici. È

molto propositivo, è una persona normale. La nostra testa è una

giungla, non è facile per gli psicologi, figurarsi per noi”. Dai

microfoni di Sky Sport, al termine di Lazio-Atalanta, Gian Piero

Gasperini parla del difficile momento che sta vivendo il suo

giocatore, già in passato alle prese con problemi analoghi.

“L”ho avuto anche a Palermo e non l’ho mai visto così

impegnato – dice ancora Gasperini su Ilicic -. Noi lo

aspetteremo tutta la vita come persona, come calciatore è

imprevedibile. I medici non sanno darci una risposta, non posso

darla io. Ne parlo questa volta per non parlarne più, è una cosa

delicata”. (ANSA).



—

