Gasperini, ‘Uno 0-0 così ha un valore immenso’

(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Tra Lazio e Atalanta il gol lo fa

il Covid, mettendone out sette tra gli orobici e diversi anche

nelle fila dei biancocelesti. L’esito del match dell’Olimpico è

uno 0-0 che tra le due squadre non accadeva da 15 anni (2007). A

fine partita, si è detto “soddisfatto” della prestazione dei

suoi Gian Piero Gasperini, senza Zapata, Muriel, Malinovskyi,

Pasalic e Ilicic. “Ci siamo adattati ma questi sono cinque

giocatori pesanti”, prosegue il tecnico nerazzurro in conferenza

stampa, rilevando che “in situazioni di questo genere un

risultato così ha un valore immenso”, dando risalto anche alla

società orobica che “non ha mai pensato a scorciatoie o di non

giocare la gara. Due anni fa – ricorda ‘Gasp’ – ci siamo trovati

nella stessa situazione, ci additavano chiamandoci untori come

se fosse una colpa aver preso il Covid, e mai l’Atalanta ha

pensato di non giocare le partite”.

Oggi Gasperini ha puntato su Miranchuk e Piccoli in avanti,

con Pessina alle loro spalle, combinazione che non ha creato

molte occasioni e il risultato è il terzo 0-0 nelle ultime

quattro sfide per l’Atalanta: “In questo momento dobbiamo

accettare questa situazione di grande emergenza – rileva il

tecnico della Dea – con 10 giocatori fuori che sono tanti.

Contro una Lazio motivata in classifica, l’abbiamo chiusa senza

subire gol e va bene”.

Un’occasione persa invece per la Lazio, anche se Maurizio

Sarri rivendica: “L’Atalanta aveva grandi difficoltà, ma anche

noi abbiamo i nostri problemi, abbiamo dovuto fare a meno di

sette giocatori. Penso che abbiamo fatto una buona partita,

siamo in campo nella maniera giusta”. Si tiene però il terzo

clean-sheet consecutivo per i biancocelesti: “Ci è mancata

brillantezza, ma i 120 minuti fatti con l’Udinese in Coppa

Italia sono pesati sulle gambe. Certo, serviva un pizzico di

brillantezza in più negli ultimi 20 metri”.

Esattamente la stessa analisi di Sergej Milinkovic-Savic: “Abbiamo giocato bene – le parole del serbo – ma dovevamo

vincerla a tutti i costi perché abbiamo affrontato Atalanta

senza i suoi grandi giocatori. Peccato. Non siamo contenti, me

per primo perché dovevamo vincerla”. (ANSA).



