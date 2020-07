Gasperini: “Verona rivelazione, peccato Juric squalificato”

(ANSA) – BERGAMO, 17 LUG – “Mi spiace che Ivan Juric domani

sia squalificato: ci saremmo fatti una bella foto insieme”. Gian

Piero Gasperini commenta così l’assenza sul campo nella

trasferta di domani del tecnico scaligero, suo allievo.

“Sta facendo cose straordinarie, tatticamente siamo simili: è

stato otto anni mio giocatore e poi mio collaboratore – spiega

il tecnico nerazzurro -. Abbiamo condiviso una vita insieme, tra

Crotone e Genoa: a Crotone ha conquistato una promozione storica

e quest’anno si sta ripetendo dopo il buco al Genoa, ma lì non

era facile”.

La squadra di Juric, ricorda ancora Gasperini, “era

meritatamente in corsa per il settimo posto. E’ la squadra

rivelazione, non solo per la classifica ma per il gioco. Per

l’Atalanta sarà una partita difficile”. (ANSA).



