Gastronomia: Baccanale Imola, edizione 2020 non si ferma

(ANSA) – IMOLA, 21 NOV – Cominciato il 31 ottobre e

inizialmente previsto fino al 22 novembre, il Baccanale, la

tradizionale rassegna culturale ed enogastronomica del Comune di

Imola, che quest’anno ha per tema ‘#a casa e fuori’, ha rivisto

la sua programmazione a seguito dei Dpcm e delle ordinanze

regionali per il contenimento del contagio da Covid 19, ma non

si è fermato. E non si ferma neanche dopo il 22 novembre, sia

sul versante dei menu a tema nei ristoranti, sia della

promozione dei vini della Doc Colli d’Imola, che della

possibilità di fruire della visione dei tanti appuntamenti che

si sono svolti in streaming.

L’Amministrazione comunale non ha sospeso la promozione della

manifestazione già avviata nelle settimane precedenti e ha

continuato in particolare la promozione dei ristoranti e dei

loro menu a tema, disponibili con asporto e consegna a domicilio

anche dopo il 22 novembre. Nel sito della manifestazione

(www.baccanaleimola.it), nella pagine dedicate ai menu, sono

indicati i ristoranti che effettuano servizio di asporto e

consegna a domicilio. Inoltre, proseguono gli “assaggi” in video

dei vini dell’imolese, grazie all’iniziativa realizzata dal

Comune per valorizzare e promuovere l’eccellenza dei vini

prodotti nel territorio della Doc Colli d’Imola, al posto della

XXVII edizione del Banco d’Assaggio dei Vini dell’Imolese, che

quest’anno non ha potuto svolgersi in presenza. Gli “assaggi” in

video sono una vera e propria rassegna in 16 puntate, tutta

dedicata ai produttori vitivinicoli: le puntate quotidiane di

questa rassegna proseguiranno fino a fine novembre nella pagina

Facebook del Baccanale e potranno essere riviste anche

successivamente sul canale youtube del Comune di Imola. (ANSA).



