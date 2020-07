Gastronomia: confermata dall’1 all’8/8 la Festa Artusiana

(ANSA) – FORLIMPOPOLI (FORLÌ-CESENA), 08 LUG – È confermata dall’1 al 9 agosto a Forlimpopoli la 24/a edizione della Festa Artusiana 2020, che quest’anno coincide con il bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi.

L’edizione di quest’anno sarà necessariamente ridotta come possibilità di proposte e di accesso per il pubblico, ma verrà mantenuto il suo spirito conviviale e di voglia di stare insieme gustando del cibo preparato con cura e passione.

“Invitiamo tutti coloro che amano la convivialità e lo stare bene insieme – commenta Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli – a venire alla Festa Artusiana e a festeggiare il compleanno del nostro amato Pellegrino il 4 di agosto. Sarà una festa in versione più semplificata ma non per questo meno di qualità e con tante belle proposte, anche culturali e di spettacolo. Oltre ovviamente che di buona cucina. E tutto questo organizzato con il massimo rispetto della sicurezza punto. Segnatevi le date dall’ 1 al 9 agosto e passate con noi le sere artusiane. Vi aspettiamo con l’entusiasmo il calore di sempre in una proposta del tutto originale”. (ANSA).



