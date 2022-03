Gastronomia: il ‘Ferrara Food Festival’ torna a novembre

Condividi l'articolo

(ANSA) – FERRARA, 09 MAR – Si terrà dal 4 al 6 novembre nel

centro storico della città estense la seconda edizione di ‘Ferrara Food Festival’, promosso dall’Associazione Strada dei

Vini e dei Sapori e dedicato alle eccellenze enogastronomiche

del territorio con un ricco calendario di appuntamenti,

showcooking, degustazioni e incontri culturali. Il festival si

articolerà tra Piazza Trento e Trieste, Piazza Castello, Piazza

Municipale, coinvolgendo tutto il centro cittadino per celebrare

quei prodotti che rendono il territorio ferrarese culla della

buona tavola e della cucina tradizionale, attraverso un format

che ha riscosso grande successo lo scorso anno grazie al fitto

programma di appuntamenti dedicati ad appassionati e addetti ai

lavori, e che quest’anno si arricchirà maggiormente.

L’appuntamento, organizzato da Sgp Grandi Eventi, intende

coinvolgere il maggior numero possibile di realtà del settore –

dalle associazioni di categoria alle aziende, dai Consorzi di

tutela ai Comuni del ferrarese, grandi protagonisti della prima

edizione – con l’intento di creare nuove opportunità di

promozione, valorizzazione e crescita per l’intero tessuto

produttivo e turistico del territorio. Non mancheranno

appuntamenti culturali con riconoscimenti e premiazioni come il ‘Diamante Estense’, che sarà conferito ad un personaggio del

mondo della cultura, dello sport, del giornalismo o dello

spettacolo che si sia particolarmente distinto nel suo campo e

abbia contribuito a promuovere l’immagine di Ferrara a livello

nazionale e internazionale, e “l’Ambasciatore del Gusto”, che

eleggerà una personalità di spicco che si sia particolarmente

prodigata con il suo impegno ed il suo lavoro a portare lustro e

visibilità al mondo della cucina e dell’enogastronomia. (ANSA).



