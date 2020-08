Gastronomia: la tagliatella secondo Artusi spiegata online

(ANSA) – RIMINI, 03 AGO – Tre lezioni di cucina virtuali per

far conoscere a 15 tra reporter, blogger e influencer

internazionali una delle ricette più conosciute e apprezzate del

padre della cucina italiana Pellegrino Artusi: le Tagliatelle

all’uso di Romagna.

L’iniziativa promozionale – che si svolgerà il 4 e 6 agosto

alla Casa Artusi di Forlimpopoli durante i festeggiamenti per il

bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi – è organizzata

da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con Casa

Aurtusi.

Sono previsti collegamenti dal Regno Unito, Usa, Canada,

Isreale, Australia, Corea del Sud e Polonia, così, in diretta,

reporter internazionali potranno conoscere come si prepara la

ricetta n.71 sulle tagliatelle all’uso di Romagna contenuta nel

libro ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene’, la ‘Bibbia’ della cucina italiana scritto nel 1891 dal romagnolo

Pellegrino Artusi, nato il 4 agosto 1820 a Forlimpopoli.

Le tre virtual cooking class saranno tenute dalla maestra di

cucina Carla Brigliadori. Martedì 4 agosto sono previste due

lezioni di cucina a distanza.

L’iniziativa promozionale di Apt Servizi Emilia.Romagna

s’inserisce all’interno dell’edizione speciale de ‘La Festa

Artusiana. Cultura a tavola’, in programma dal primo al 9 agosto

a Forlimpopoli, e dedicata ai 200 anni della nascita di

Pellegrino Artusi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte