Gatteo. Nei guai 33enne italiano: in casa aveva una serra con piante di marijuana e un fucile non denunciato

NEL TARDO POMERIGGIO DEL 14 GENNAIO 2021, MILITARI DEL DIPENDENTE NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE, NEL CORSO DI MIRATO SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI AFFERENTI ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, HANNO TRATTO IN ARRESTO UN TRENTATRENNE CITTADINO ITALIANO, RESIDENTE A GATTEO, POICHE’ RITENUTO RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 73 DEL D.P.R. 309/1990 (DETEZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI). NELLO SPECIFICO, MILITARI OPERANTI, ESITO MIRATA PERQUISIZIONE DOMICILIARE EFFETTUATA PRESSO L’ABITAZIONE DEL PREFATO, OVE DA PREGRESSI SERVIZI DI OSSERVAZIONE ERA STATO NOTATO UN SIGNIFICATIVO “VIA-VAI” DI PERSONE, RINVENIVANO NELLA SUA DISPONIBILITA’ NR. 11 (UNDICI) PIANTE DI MARIJUANA DELL’ALTEZZA DI CIRCA 150 CM, SISTEMATE ALL’INTERNO DI UNA SERRA ARTIGIANALE CORREDATA DA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO OCCULTATA AL PIANO TERRA DELL’ABITAZIONE. INOLTRE, VENIVANO RINVENUTI, GIA’ IN FASE DI ESSICAZIONE E VEROSIMILMENTE PRONTI PER LA CESSIONE, ULTERIORI 68,5 GR. DELLA MEDESIMA SOSTANZA, NONCHÉ MATERIALE VARIO PER IL CONFEZIONAMENTO. INFINE, VENIVA RINVENUTO NELLA DISPONIBILITA’ DEL TRENTATRENNE UN FUCILE CAL. 9 FLAUBERT A CANNA LISCIA, IL CUI POSSESSO NON ERA STATO DENUNICATO DAL PREFATO IL QUALE, IN VIRTU’ DI TALE RINVENIMENTO, E’ STATO DEFERITO IN STATO DI ARRESTO ANCHE PER TALE DETENZIONE ILLECITA EX ARTT. 2 E 7 DELLA LEGGE 895/1967 E ART. 38 DEL T.U.L.P.S.. ALLA LUCE DI QUANTO ACCERTATO, SI PROCEDEVA A TRARRE IN ARRESTO L’UOMO, IN FLAGRANZA DI REATO. DELL’AVVENUTO ARRESTO VENIVA DATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI’, NELLA PERSONA DEL P.M. IN TURNO – DOTT. FILIPPO SANTANGELO -, IL QUALE, RESO EDOTTO DI QUANTO ACCADUTO, DISPONEVA CHE L’ARRESTATO VENISSE TRATTENUTO PRESSO LE CAMERE DI SICUREZZA DI QUESTO COMANDO, A DISPOSIZIONE DELL’A.G.. NELLA MATTINATA DEL 15.01.2021, LO STESSO VENIVA TRADOTTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI FORLI’ OVE, CELEBRATA L’UDIENZA DI CONVALIDA, IL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI FORLI’ – DOTT. GIORGIO DI GIORGIO -, NE DECRETAVA LA SCARCERAZIONE SOTTOPONENDOLO ALLA MISURA CAUTELARE DELL’OBBLIGO DI FIRMA DA ESPIRASI PRESSO LA STAZIONE CC DI SAVIGNANO SUL RUBICONE.

IL COMANDANTE

(Cap. Flavio Annunziata)