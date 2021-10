Gatto finito in fondo a pozzo, salvato da Vvf nel Bolognese

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 06 OTT – Salvataggio, da parte dei Vigili

del Fuoco, per un gatto finito in fondo a un pozzo a Sasso

Marconi, nel Bolognese. L’intervento è avvenuto intorno alle 15,

in via Montechiaro, dove si è presentata una squadra di pompieri

a seguito dell’allarme lanciato da alcuni cittadini che hanno

sentito gli insistenti miagolii dell’animale. I Vigili del Fuoco

si sono calati nel cunicolo con una manovra speleo alpina

fluviale e hanno recuperato il gatto sano e salvo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte