Gattuso “Arthur? Il Valencia non può permetterselo”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 AGO – Il futuro di Arthur non sarà al

Valencia. A chiudere le porte del club spagnolo al

centrocampista della Juventus è stato lo stesso tecnico, Rino

Gattuso: il giocatore era uno degli obiettivi del Valencia, ma

la trattativa non è andata avanti. “Arthur ha uno stipendio

proibitivo per noi – ammette l’ex campione del mondo approdato

sulla panchina della squadra di Liga al quotidiano As -. E’ un

giocatore molto importante ma non abbiamo la possibilità di

ingaggiare questo tipo di calciatori”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte