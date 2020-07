Gattuso “bene il Napoli, Atalanta troppo distante”

(ANSA) – GENOVA, 08 LUG – “Sono contento ma dobbiamo migliorare quelle pause che a volte abbiamo. Ci è successo con l’Atalanta e anche oggi in particolare nei primi sette, otto minuti del secondo tempo”. Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky, analizza così il successo del suo Napoli conquistato contro il Genoa.

“Il nostro obiettivo è riuscire a creare una mentalità forte e vincente e giocare un certo tipo di calcio, per farlo dobbiamo continuare su questa strada. Non avere invece alti e bassi ma dimostrare di essere squadra per 90/95 minuti” sottolinea il tecnico dei partenopei.

Nonostante il successo a Gattuso non va giù il distacco dal quarto posto ed in particolare dall’Atalanta. “Non possiamo essere a 15 punti dall’Atalanta anche se sono una squadra forte – ha concluso Gattuso -, questo Napoli non può essere così distante”.

Ancora una sconfitta casalinga per il Genoa che dalla ripresa ha raccolto solo due pareggi in trasferta. Ma Davide Nicola non è preoccupato. “Sono assolutamente soddisfatto dalla prestazione dei ragazzi. Questa sera ho rivisto il Genoa aggressivo che vuole fare un certo tipo di gioco. La classifica? Come siamo messi ora conta relativamente, conta arrivare davanti all’ultima giornata. Sono dell’idea che giocando così possiamo raggiungere il nostro obiettivo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte