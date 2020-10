Gattuso deluso, ‘loro mezzo gol, noi possesso sterile’

(ANSA) – NAPOLI, 22 OTT – Rino Gattuso è amareggiato per

il deludente risultato del Napoli all’esordio nel girone di

Europa League. Ma non è pentito per le decisioni prese prima e

durante la gara persa con l’AZ Alkmaar al San Paolo. ”Rifarei –

dice – le stesse scelte di formazione. Non posso rimproverare

nulla ai miei ragazzi”. ”Abbiamo preso un mezzo gol – spiega il tecnico del Napoli –

e l’abbiamo pagata cara. Ma era quella la partita che dovevamo

fare. Ora il cammino si complica. Ma le partite bisogna

prepararle e giocarle. Oggi abbiamo preso una bella mazzata, ora

testa al Benevento e poi penseremo alla partita con la Real

Sociedad”.

”Sono sia arrabbiato che deluso. Non meritavamo. La rabbia

deriva dal fatto che per come abbiamo tenuto il campo e per

quello che abbiamo fatto non dovevamo sicuramente perdere. Ci è

venuta a mancare con la cattiveria che abbiamo trovato soltanto

negli ultimi 10-15 minuti”. ”E’ vero – conclude il tecnico –

abbiamo avuto un possesso di palla sterile. Quando arrivavamo

negli ultimi 10-15 metri potevamo fare meglio. Su questo aspetto

abbiamo sicuramente sbagliato e dunque dobbiamo migliorare”.

