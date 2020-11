Gattuso, gente abbia buon senso, in troppi senza mascherina

(ANSA) – NAPOLI, 29 NOV – “Si respira un’aria triste, però

in questo momento secondo me la città deve avere anche

buonsenso. Troppa gente senza mascherina”.

Rino Gattuso è uno che non la manda a dire e nel dopopartita di

Napoli-Roma parla anche dell’extra campo, dell’atmosfera che si

respira in città e anche di ciò che ha visto accadere dopo la

notizia della morte di Diego Maradona, leggenda di una squadra e

anche di una città.

“E’ giusto, Maradona è una leggenda e sanno tutti chi è – dice

ancora Gattuso -. Però ora dobbiamo fare i bravi, altrimenti ne

pagheremo le conseguenze. Capisco l’affetto e l’aria che si

respira, ma spero che da domani si ricomincino a fare le cose

come si deve. La città sta soffrendo tanto, per la perdita di

Maradona e per tutti i negozi chiusi. Ognuno deve fare la

propria parte”. (ANSA).



—

