Gaza: Israele aumenta i permessi per manovali palestinesi

(ANSAmed) – TEL AVIV, 19 AGO – Il ministro della difesa Benny

Gantz ha deciso di aumentare da 14 mila a 15.500 il numero

complessivo dei manovali e dei commercianti palestinesi di Gaza

ammessi quotidianamente in territorio israeliano. Lo ha reso

noto il suo ufficio, precisando che il provvedimento – concepito

per sostenere la economia di Gaza – entrerà in vigore già la

settimana prossima. Se la situazione nella zona resterà calma,

ha aggiunto il ministero della difesa, il numero dei permessi

salirà a 20 mila.

Secondo i media locali il provvedimento annunciato oggi dalle

autorità militari è collegato al comportamento, sostanzialmente

passivo, mantenuto da Hamas all’inizio del mese durante la

Operazione Breaking Dawn lanciata da Israele contro la Jihad

islamica a Gaza. (ANSAmed).



