Gaza:lanci razzi in Israele,raid esercito su posizioni Hamas

(ANSA-AFP) – ROMA, 15 NOV – L’esercito israeliano ha colpito

posizioni di Hamas nella Striscia di Gaza, in rappresaglia dopo

il lancio di alcuni razzi in territorio israeliano da parte del

movimento palestinese. Lo affermano alcune fonti. Secondo quanto

riportato, Israele sarebbe stata centrata da due razzi lanciati

dal territorio palestinese. Subito dopo, aerei da combattimento,

elicotteri e carri armati hanno ‘colpito’ posizioni di Hamas.

“Attualmente l’esercito israeliano sta valutando la situazione e

resta pronto ad avviare azioni decisive contro operazioni

terroristiche volte a colpire civili o a violare la sovranità

israeliana”, viene spiegato in un messaggio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte