Gazidis, Pioli offre visione di calcio che vogliamo

(ANSA) – MILANO, 21 LUG – “Non è una decisione basata sulle

recenti vittorie, ma sul modo in cui Stefano ha costruito

spirito di squadra e unità di intenti, il modo in cui ha

migliorato le prestazioni dei singoli giocatori e del

collettivo, il modo in cui ha fatto sua la nostra visione, e su

come trasferisce la sua personalità e i valori del nostro club”.

Così l’ad del Milan, Ivan Gazidis, ha annunciato la conferma di

Stefano Pioli.

“Sono molto felice per questo accordo – ha dichiarato l’ad -.

Stefano ha dimostrato di essere in grado di offrire quella

visione del calcio che pensiamo e vogliamo per il nostro club,

un calcio entusiasmante, moderno e appassionato”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte