Gazprom, stop gas alla Moldavia se non paga in 48 ore

(ANSA) – MOSCA, 22 NOV – Gazprom ha notificato alla Moldavia

la possibile cessazione delle forniture di gas in 48 ore a causa

della mancanza di pagamento nell’ambito del contratto attuale.

Lo ha detto il portavoce della società Sergey Kupriyanov in

un’intervista con il canale NTV. Lo riporta la Tass.

Kupriyanov ha anche aggiunto che Gazprom “è fortemente delusa

dal fallimento della Moldavia nell’adempimento dei suoi obblighi

contrattuali”.

Allo stesso tempo In una conversazione telefonica con il

presidente del Consiglio Mario Draghi il presidente Vladimir

Putin ha confermato la disponibilità della Russia a garantire

forniture ininterrotte di gas naturale all’Europa a lungo

termine, in particolare attraverso il gasdotto Nord Stream 2. Lo

ha riferito il servizio stampa del Cremlino. “Su iniziativa di

Mario Draghi, è stato sollevato il tema della cooperazione nel

settore energetico. Vladimir Putin ha confermato la

disponibilità della Russia a garantire forniture ininterrotte di

gas naturale all’Europa a lungo termine, in particolare

utilizzando le capacità del gasdotto Nord Stream 2”. Lo riporta

la Tass. (ANSA).



