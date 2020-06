Gazzè, #ScendoinPalco il tour dell’estate

(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Dopo l’annuncio dei tre concerti alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (2-3-4 luglio) arrivano le prime date del tour estivo di Max Gazzè. E il calendario fanno sapere gli organizzatori è in aggiornamento.

Stasera a Sant’Agata Bolognese (BO) – Festa Mobile. Il 3 agosto – Benevento – Bct Festival del Cinema e della Televisione, 8 agosto – Cervere (CN) – Anima Festival, 9 agosto – Palmanova (UD) – Estate di Stelle, 6 settembre – Todi (PG) – Todi Festival. “Quello che la Musica può fare” – si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’artista -. non è soltanto il ritornello di una canzone, Gazzè scende in palco in un momento molto delicato per il settore dei live e lo fa accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta né di musicisti, né di crew tecnica e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo.

