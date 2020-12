La Gran Bretagna e Singapore hanno firmato oggi un accordo di libero scambio. Per Londra si tratta della prima intesa di Londra con un paese membro dell’Asean e il secondo grande accordo commerciale post Brexit dopo quello con il Giappone ad ottobre. L’intesa, riporta la Bbc, ricalca per la maggior parte quella esistente tra Singapore e Ue e riguarderà rapporti commerciali per un valore di oltre 20 miliardi di dollari. (ANSA).



