Gb: ex premier Brown, governo Johnson finirà nello scandalo

(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Per l’ex premier britannico laburista

Gordon Brown, il governo di Boris Johnson “finirà nello

scandalo”.

Parlando a Sky, Brown – alla guida del governo britannico

dal 2007 al 2010 – ha dichiarato che “la mia paura è che gli

scandali seguiranno Boris Johnson fino a quando resterà primo

ministro. Ma non ci sono solo gli scandali – e i dettagli sui

party verranno probabilmente fuori questa settimana – c’è anche

il conflitto di interessi, gli appuntamenti ambigui, i soldi

dall’estero e la domanda, chi ha pagato per cosa?”, in

riferimento alla ristrutturazione dell’appartamento del premier

a Dwning Street.

“Non credo che questa amministrazione possa finire in

nient’altro che nello scandalo” ha concluso Brown. (ANSA).



