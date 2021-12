Gb: regina cancella pranzo di Natale per timori Omicron

Condividi l'articolo

La regina Elisabetta ha cancellato il tradizionale pranzo di Natale coi membri della famiglia reale allargata (inclusi anche i cugini della sovrana) che si doveva tenere la settimana prossima al castello di Windsor a causa dei timori sulla diffusione della variante Omicron del coronavirus in Gran Bretagna. Lo ha dichiarato una fonte di Buckingham Palace alla agenzia di stampa britannica PA, secondo cui la decisione è stata presa in via precauzionale.

Stando a quanto riportato ieri dal tabloid Sun, si stava organizzando un evento in grande stile con circa 50 invitati per la festa, fra cui il principe Carlo e Camilla. Già l’anno scorso il pranzo era stato cancellato a causa del Covid. In questo caso sono state sicuramente seguite le indicazioni arrivate durante la conferenza stampa di ieri dal premier Boris Johnson e in particolare dal Chief medical officer dell’Inghilterra, Chris Whitty, che aveva invitato a ridurre i contatti sociali e familiari durante le festività.



