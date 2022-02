Gb: regina rientra a Windsor, salve di cannone a Londra

Condividi l'articolo

Salve di cannone in onore del Giubileo di Platino della quasi 96enne regina Elisabetta. Così Londra ha accolto oggi la sovrana, rientrata nel Castello di Windsor, alle porte della capitale, dopo il soggiorno trascorso nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk (Inghilterra orientale), per l’anniversario record dei suoi 70 anni sul trono britannico scoccato ieri.

Il rimbombo di 41 colpi è stato udito a mezzogiorno ora locale in tutto il centro della città da Green Park, di fronte a Buckingham Palace, dove a sparare in omaggio alla sovrana più longeva dell’intera storia dell’isola sono stati i reparti d’elite della King’s Troop Royal Horse Artillery unit. Mentre poco dopo altri 62 colpi sono riecheggiati dalla Torre di Londra, ove è tuttora custodito il tesoro storico dei Gioielli della Corona. Elisabetta II ha commemorato ieri in forma privata il 70esimo della sua ascesa al trono, coinciso il 6 febbraio 1952 con la morte prematura del padre, re Giorgio VI, a soli 56 anni. Mentre le celebrazioni pubbliche – con parate, spettacoli e star internazionali – sono previste a giugno, quando il Regno Unito si concederà 4 giorni festivi extra nel mese che coincide con la ricorrenza dell’incoronazione cerimoniale dell’attuale monarca, avvenuta nel 1953 dopo il periodo del lutto.

Frattanto fonti di palazzo hanno precisato che Elisabetta, costretta dai medici a un periodo di sostanziale riposo negli ultimi mesi, a cavallo di un raro ricovero di 24 ore in ospedale per imprecisati accertamenti reso noto a ottobre, riprenderà da marzo una limitata agenda d’impegni esterni: agenda che prevede il 2 un ricevimento del corpo diplomatico; il 14 una liturgia solenne per il Commonwealth Day nell’Abbazia di Westminster; e il 29 una messa “di ringraziamento per la vita” del principe consorte Filippo – scomparso 99enne nel 2021- a un anno dalla morte. (ANSA).



