Gb: William, ancora scosso da missioni in elioambulanza

Le esperienze più difficili vissute dal principe William quando era pilota di elioambulanze alla East Anglian Air Ambulance (EAAA) accompagnano ancora l’erede al trono britannico: lo ha ammesso lo stesso duca di Cambridge durante un podcast trasmesso sul servizio ‘Time to Walk’ della Apple. Lo riporta la Bbc.

Non è la prima volta che William parla del suo lavoro alla EAAA (dove è stato dal 2015 al 2017), ma il podcast rivela che ancora oggi il ricordo in particolare di una esperienza suscita in lui una reazione “abbastanza emotiva” e “mi colpisce ancora”.

“Parlare di quelle missioni ha sicuramente aiutato, condividerle con il team e, alla fine, in un caso, incontrare la famiglia e il paziente coinvolto che si è ripreso, anche se non completamente, questo ha sicuramente aiutato”, ha detto. “Ma penso che, come essere umano, quando vedi qualcuno in circostanze così terribili, praticamente in punto di morte, non puoi fare a meno di esserne colpito”, ha aggiunto.



