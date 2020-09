Gdf acquisisce contenuti cellulari della moglie di Fontana

Proseguono le indagini sul presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Secondo quanto riportato da LaPresse, infatti, la Guardia di finanza ha acquisito il contenuto dei cellulari di diverse persone legate al governatore, in particolare quello di suo cognato, Andrea Dini (proprietario della Dama Spa), e di sua moglie, Roberta Dini, che detiene una quota della Dama, senza però aver mai coperto incarichi operativi. Le fiamme gialle avrebbero inolte fatto una copia forense anche dei telefoni di diversi assessori regionali e di alcuni collaboratori di Fontana.

Tra i primi a commentare questo fatto, il legale del governatore, che ha detto all’AdnKronos: “Non so cosa voglia dire, vedremo gli sviluppi. Noi rimaniamo nella posizione di sempre, non ho segnali diversi”. Secondo i pm, però, ci sarebbe un “diffuso coinvolgimento del governatore lombardo Attilio Fontana in ordine alla vicenda relativa alle mascherine e ai camici, accompagnato dalla parimenti evidente volontà di evitare di lasciare traccia del suo coinvolgimento mediante messaggi scritti”. Il governatore lombardo Attilio Fontana “non è per niente preoccupato”. Queste indagini seguono le operazioni della Guardia di finanza di Pavia che ha acquisito memorie di altri telefoni, tra cui quello dello stesso governatore, per il caso Diasorin-San Matteo relativo ai test sierologici e molecolari, gli unici a poter essere utilizzati sul territorio lombardo, “escludendo – scrivono i pm pavesi – il ricorso a diverse metodologie per al rilevazione di anticorpi” come i test rapidi “pungidito” o altri metodi ritenuti validi in altre aree d’Italia.

A fine luglio, la Procura di Pavia ha aperto un’indagine per turbativa d’asta e peculato presidente della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia Alessandro Venturi, il direttore generale Carlo Nicora e il direttore scientifico Giampaolo Merlini del San Matteo di Pavia, il responsabile del laboratorio di virologia molecolare Fausto Baldanti, nonché l’amministratore delegato della Diasorin, Carlo Rosa.