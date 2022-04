Gemmano. Muore travolto dall’albero che stava tagliando

Condividi l'articolo

A Gemmano un uomo di 67 anni è morto travolto da un albero che stava tagliando. Si trovava in via del Conventaccio, in un bosco, per raccogliere la legna quando una grossa pianta gli è caduta addosso, non lasciandogli scampo. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il medico legale per i rilievi di legge e per ricostruire i fatti.