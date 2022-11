Gemmato: su multe no vax facciamo ricognizione

Condividi l'articolo

“Per ora sulle multe ai no vax stiamo facendo una ricognizione internazionale e mi sembra ci siamo solo in Grecia e forse in Spagna oltre all’Italia” Lo ha detto il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato a SkyTg24 riferendo che a suo parere anche 100 euro “in questo momento di crisi economica possono essere un peso”. “Abbiamo semplicemente anticipato il termine di sospensione per i sanitari non vaccinati, rispondiamo all’esigenza di un maggior numero di medici a disposizione in un momento storico in cui le occupazioni delle intensive sono al 2%”, ha aggiunto.

