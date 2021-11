Generali: utile nove mesi a 2,25 miliardi (+74%)

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 11 NOV – Generali registra nei nove mesi un

utile netto in crescita del 74% a 2,25 miliardi al massimo della

forchetta del consensus. Il risultato operativo è di 4,4

miliardi (+10%), grazie ai segmenti Vita, Asset Management e

Holding e altre attività. Resiliente il contributo del segmento

Danni, malgrado i sinistri catastrofali.

I premi lordi arrivano a 54,9 miliardi (+6,4%), in crescita sia

nel Vita +6,5% sian nel Danni +6,2%. Il Solvency Ratio si

conferma solido a 233% (224% nell’intero 2020).

“Questi risultati, pienamente in linea per completare con

successo il piano strategico ‘Generali 2021’, rappresentano una

solida base per il nuovo piano triennale che presenteremo al

mercato il prossimo 15 dicembre”, afferma il Group Cfo di

Generali, Cristiano Borean. (ANSA).



