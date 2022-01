Generosa donazione a favore dell’Oncoematologia pediatrica di Rimini

Condividi l'articolo

L’ambulatorio Rimedical di Santarcangelo ha promosso un’iniziativa di raccolta fondi tra i suoi medici e ha devoluto una percentuale dell’incasso delle prestazioni ambulatoriali, per una donazione complessiva di 4550 euro, alla Oncoematologia pediatrica di Rimini. la somma devoluta servirà ad acquistare spirometri per la valutazione funzionale dei piccoli pazienti e carrelli per le bilance.

Un ringraziamento sentito per la generosa donazione e il sostegno assicurato al reparto , giunge dalla dott.ssa Roberta Pericoli, responsabile dell’oncoloematologia pediatrica, dall’equipe sanitaria e da parte della direzione Aziendale.

