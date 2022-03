GenesisCup: successo al Foro Italico, ‘sport è condivisione’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Inclusione, ma soprattutto

condivisione. Queste le due parole chiave nella due giorni di

grande successo della Genesis Cup, conclusasi ieri al Parco del

Foro Italico. Una competizione di padel ‘mixto’ con doppi

maschili, femminili e misti, di giocatrici e giocatori con e

senza disabilità nella stessa coppia, organizzata da Us Acli e

ASD SportInsieme, con il patrocinio di Sport e Salute. “Dovete

essere felici di quello che avete fatto, questo torneo è stata

l’occasione per vivere anche la dimensione sociale dello sport.

In questo c’è grande sintonia tra Sport e Salute e gli Enti di

promozione sportiva” ha detto a conclusione dell’evento il

presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli. “Ho potuto

registrare la sincera, gioiosa soddisfazione dei partecipanti –

ha aggiunto Luca Alessandrini, presidente di ASD Sportinsieme –

Nel segno dei migliori valori che lo sport può alimentare,

perché è soprattutto condivisione. In particolare il padel

mixto, la cui regola che abbiamo introdotto ha valorizzato una

proposta che la Coppa dei Club del Movimento Sportivo Popolare

aveva accettato di considerare”. Una formula, dunque, che ha

riscosso subito grande successo come testimoniato anche dal

Delegato allo sport del presidente della Regione Lazio, Roberto

Tavani, cimentatosi sabato in una partita di padel mixto. “Ho

partecipato al torneo – ha detto – e mi sono divertito

moltissimo. E’ una formula che può prendere piede. Ci state

indicando una strada che noi istituzioni dobbiamo raccogliere”.

Un’occasione, intanto, raccolta subito dall’Us Acli perché “la

parola d’ordine è inclusione e non potevamo non esserci” ha

spiegato Luca Serangeli, vicepresidente nazionale Us Acli, a

margine della premiazione. (ANSA).



