Genoa, Ballardini: “Grandi margini di miglioramento”

(ANSA) – GENOVA, 21 OTT – Nessun turnover, spiega Davide

Ballardini. Che spera di recuperare in difesa Biraschi e nelle

prime ore si scioglierà il nodo. Domani sfida in trasferta del

Genoa col Torino del grande ex Ivan Juric, un match importante e

delicato ma l’allenatore ha fiducia: “Il Genoa secondo me,

giocando da squadra, può accettare qualsiasi sfida e parlo anche

del pressing del Toro. Dobbiamo essere squadra dall’inizio alla

fine, mentre fino ad oggi lo siamo stati solamente per una parte

di gara. Abbiamo il dovere e la necessità di esserlo sin dal

primo minuto. Se lo siamo, come si è visto e come abbiamo

dimostrato, possiamo mettere in difficoltà tutti”, sottolinea ai

microfoni di Genoa Channel. “Per me la squadra ha grandissimi

margini di miglioramento, perché piano piano che si va avanti ci

conosciamo sempre meglio e le caratteristiche diventano chiare –

aggiunge -. Fra compagni ci si capisce sempre meglio e aumentano

feeling e sintonia. Il tutto sempre considerando che la squadra

è stata costruita dopo la seconda di campionato. Nelle prime due

ancora non eravamo sistemati, ma dalla terza di campionato in

poi il Genoa ha cominciato a costruire la squadra e a fare il

campionato che da qui in avanti dovrà farlo e bene”, conclude

l’allenatore. (ANSA).



