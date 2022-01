Genoa: Blessin, voglio un Genoa veloce e aggressivo

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 20 GEN – Primo allenamento per Alexander

Blessin, chiamato al capezzale del malato Genoa, penultimo in

classifica. “E’ un momento in cui non abbiamo nulla da perdere,

possiamo rimontare con il gioco ma soprattutto con la giusta

mentalità. Voglio un Genoa che sia ‘cattivo’ in ogni partita,

che in campo metta tutta la sua grinta, che sia aggressivo. Il

mio è un calcio di velocità, pressing e ragionamento”, ha detto

Blessin parlando ai canali ufficiali del club a due giorni

dall’esordio sabato contro l’Udinese.

Per il tecnico tedesco essere arrivato al Genoa significa “essere in un grande club, con tradizione e che ha vinto nove

scudetti, che ha con tifosi fedeli. E in questo momento abbiamo

bisogno di loro e di tutte le componenti del club. Dobbiamo

tirare fuori il meglio da ogni situazione tutti insieme”.

Per il general manager, Spors “la scelta di Blessin è una

chiara decisione del club nell’andare in una certa direzione. Ha

un suo modo di giocare riconoscibile ed è un allenatore pieno di

energia e questo è ciò di cui si ha bisogno in situazioni così

difficili. Ma è anche una scelta per il futuro per aiutarci a

sviluppare il club e valorizzare i giocatori. La nostra

filosofia sarà quella di avere uno stile di gioco efficiente ed

offensivo. Fatto di possesso palla, ripartenze e gioco in

velocità. Questo è il suo stile di gioco. Dobbiamo agire come

una squadra, tecnico ed io andremo nella stessa direzione,

saremo molto attivi, parleremo lo stesso linguaggio calcistico

ed è davvero importante che tutti seguano questa direzione

perché possiamo raggiungere la salvezza”. (ANSA).



