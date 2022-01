Genoa: è ufficiale l’arrivo di Kelvin Yeboah

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 08 GEN – Kelvin Yeboah è un giocatore del

Genoa. L’attaccante italo ghanese, già nazionale under 21

azzurro, è stato acquistato a titolo definitivo dagli austriaci

dello Sturm Graz.

Yeboah, classe 2000, vestirà la maglia numero 45 e domani

potrebbe già andare in panchina contro lo Spezia.

Soddisfatto per l’operazione il gm Johannes Spors. “Siamo

molto contenti di aver riportato in Italia un giocatore di

grande attrattiva sul mercato, giovane ma con già molteplici

esperienze e ottime statistiche in queste stagioni”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte