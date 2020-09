Genoa: idea Zappacosta, piace Candreva

(ANSA) – GENOVA, 17 SET – Rossoblù sempre attivi sul mercato

dopo la giornata di ieri che ha visto ufficializzare l’arrivo di

ben cinque rinforzi. Il club di Enrico Preziosi non ha però

nessuna intenzione di fermarsi ed oggi sta lavorando per altri

colpi. A partire dal terzino destro Davide Zappacosta del

Chelsea che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e

dell’esterno dell’Inter Antonio Candreva. Mentre è tornato a

Milano, sempre sponda nerazzurra, Andrea Pinamonti che nel

pomeriggio ha già sostenuto le visite mediche per l’Inter e

domani si allenerà agli ordini di Antonio Conte.

In attacco ad un passo dall’addio anche Andrea Favilli diretto

verso Verona, le società sono al lavoro per un prestito con

diritto di riscatto. L’attaccante croato della Juventus, Marko

Pjaca, invece è sempre più vicino a vestire la maglia rossoblù.

(ANSA).



