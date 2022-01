Genoa: Konko non ha Criscito ma recupera Cambiaso

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 16 GEN – Situazione complicata per il

tecnico pro tempore del Genoa, Konko, in vista della trasferta a

Firenze. Il francese, promosso dall’under 17 rossoblù e che sarà

assistito da Roberto Murgita, dovrà fare i conti con molte

assenze ma anche con il recupero di un giocatore importante come

l’esterno Cambiaso.

Niente da fare invece per il capitano Mimmo Criscito che dopo

essersi infortunato nell’ultima gara del 2021 era rimasto in

isolamento per la positività sino ai primi giorni dell’anno

senza poter sostenere alcuna terapia. Criscito ha provato a

recuperare ma lo staff medico ha preferito non rischiare.

Possibile a questo punto, considerando anche la squalifica di

Vasquez, che a sinistra possa fare il suo esordio Riccardo

Calafiori arrivato in prestito dalla Roma.

Per Konko, che da calciatore ha vestito le maglie di Genoa,

Siviglia, Lazio e Atalanta, una sfida difficile ma che arriva

dopo la bella prova espressa dalla squadra nei 90′ regolamentari

in Coppa Italia contro il Milan. Proprio quella gara dovrebbe

rappresentare la base di partenza anche per l’undici di domani

con la difesa a 4 e il rientro in mediana di Rovella e Sturaro.

In attacco dopo l’esordio in Coppa tutto pronto anche in

campionato per la prima del giovane under 21 azzurro Yeboah che

comporrà il tridente con Ekuban e uno tra Destro e Caicedo.

(ANSA).



