Genoa: nessuna lesione per Destro, pronto dopo la sosta

(ANSA) – GENOVA, 05 OTT – Buone notizie per Mattia Destro che

durante il riscaldamento della sfida di Salerno si era fermato

per un fastidio muscolare. Per l’attaccante del Genoa si tratta

solo di una contrattura al “muscolo semimembranoso destro” come

spiegato nella nota medica del club rossoblù. Un infortunio non

grave dunque che dovrebbe permettere al giocatore di tornare

disponibile per la sfida al Sassuolo dopo la sosta.

Più grave invece l’infortunio subito dal capitano Criscito:

il difensore ha infatti “una distorsione della caviglia

(sinistra) con lesione capsulo-legamentosa”. Salterà dunque la

gara con gli emiliani e verrà valutato nei prossimi giorni.

Solo un edema al bicipite femorale destro per Bani mentre

infiammazione al ginocchio (condropatia femoro-rotulea del

ginocchio con lesione miofasciale del muscolo semimembranoso)

per Vanheusden il cui recupero per la prossima settimana è a

questo punto probabile. (ANSA).



