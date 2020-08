Genoa: Nicola, una salvezza fantastica

(ANSA) – GENOVA, 02 AGO – Sfoggia una maglietta speciale

Davide Nicola nel dopo partita. Sopra c’è una vecchia foto del

figlio Alessandro piccolissimo sotto la Gradinata Nord,

Alessandro scomparso tragicamente a 14 anni per un incidente

stradale nel 2014. “Questa maglietta è legata ad un gesto che

fecero i tifosi del Genoa tanto tempo fa e al mio arrivo a

Genova questa foto fu la prima cosa che mi mandarono. Stasera

idealmente come se l’impresa conquistata l’avessi offerta a loro

-ha spiegato il tecnico che poi ha analizzato la salvezza -.

Questa avventura è stata gratificante e fantastica. Frutto di

sette mesi di un grandissimo impegno da parte di tutti. E’ come

se ci fossimo salvati due volte”. Un Genoa che sotto la guida di

Nicola, arrivato a fine dicembre, ha raccolto ben 28 punti.

“Sono arrivato che dovevamo giocare la 18° giornata ed eravamo

ultimi, con me siamo noni. Avremmo meritato di salvarci prima ma

questo è stato un campionato strano, soprattutto la seconda

parte”.

Tra i protagonisti della salvezza Mattia Perin arrivato a

gennaio dalla Juventus. “Io servivo al Genoa e il Genoa serviva

a me, ci siamo aiutati – ha spiegato il portiere-. Salvarci era

il nostro obiettivo primario, sono sette mesi che lavoriamo per

questo e ce lo meritiamo. Non dimentichiamo che abbiamo vinto

tutti gli scontri diretti e che da quando è arrivato il mister

abbiamo conquistato 28 punti. Futuro? Non so cosa dire, il

cartellino è di proprietà della Juve, non decido solo io. Spero

di continuare a giocare con continuità, dimostrare il mio

valore e tornare ai miei livelli di prima ma lascio tutte le

porte aperte”.

Non ha parlato Ivan Juric, espulso, nel dopo gara bensì il suo

vice Matteo Paro. “Nel primo tempo la squadra non è che abbia

fatto male però ha patito qualche seconda palla e qualche azione

del Genoa. Nel secondo tempo credo meritassimo di fare gol e

abbiamo creato tante situazioni. Ci dispiace per il risultato e

per l’infortunio di Pessina. Però la squadra ha fatto una grande

stagione e deve essere comunque contenta”. (ANSA).



