Genoa, nuovi proprietari visitano città con sindaco

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 21 NOV – Una visita guidata in città con

un ‘cicerone’ d’eccezione quella di questo pomeriggio per i

nuovi proprietari del Genoa arrivati nel capoluogo per la gara

di questa sera contro la Roma. A guidare nel centro storico i

soci di 777 Partners, con visita anche al Chiostro delle Vigne,

è stato infatti il sindaco di Genova Marco Bucci che ha

illustrato le bellezze di Genova a Josh Wander, Adam Weiss,

Andres Blazquez e Juan Arciniegas. Oltre ai soci già conosciuti

dai tifosi per la prima volta in Liguria è arrivato anche il

fondatore del gruppo americano Steven Pasko e l’operating

partner Jonathan Lutzky.

In serata saranno tutti allo stadio per la prima gara di

Andriy Shevchenko quale nuovo tecnico in quello che sarà un

derby ‘a stelle e strisce’ con la Roma dei Friedkin. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte