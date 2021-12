Genoa: Shevchenko, è un punto che ci dà speranza

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 21 DIC – “Sicuramente è un punto che dà

tantissimo e dà una speranza. E’ una grande speranza perché le

risposte che ha dato la squadra sono importanti. La squadra ha

lottato, ha dato tutto. Questo per me vale di più una bella

prestazione”. Nel dopopartita di Genoa-Atalanta il tecnico dei

liguri Andryi Shevchenko esterna la propria soddisfazione per la

prova della sua squadra. “Dovevamo dimostrare carattere, abbiamo

reagito bene, con grande spirito – sottolinea ‘Sheva’ -. Questa

squadra vuole lottare e ha cuore. Oggi lo ha dimostrato”.

Ma ora l’allenatore del Genoa si aspetta qualcosa dal mercato? “Cominciamo a salire uno scalino alla volta, in un momento

difficile come questo siamo stati uniti – è la risposta -.

Adesso la società lavorerà sul mercato, abbiamo una settimana di

pausa e quando ci ritroveremo vedremo”. Poi Shevchenko

sottolinea che “il campo non ha aiutato l’Atalanta, i ragazzi

hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Manca un po’ di

lucidità e fisicità davanti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte