Genoa: Spors ‘Amiri lo conosco da tempo, ha qualità’

(ANSA) – GENOVA, 29 GEN – Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo

del centrocampista tedesco Nadiem Amiri, in prestito con obbligo

di riscatto “al verificarsi di determinate condizioni” (la

salvezza, ndr). Sesto colpo del mercato di gennaio dopo quelli

messi a segno con Hefti, Ostigard, Piccoli, Yeboah e Calafiori,

Amiri ha militato nell’Hoffenheim e nel Bayer Leverkusen, il suo

ultimo club.

” È un giocatore che conosco da tempo. Di grande personalità,

il duro lavoro lo ha portato a vestire la maglia della Nazionale

tedesca. Rinforzerà il centrocampo con la sua qualità” ha

spiegato il general manager, Joahnnes Spors, artefice della

rivoluzione tecnica a partire dal nuovo allenatore. Alexander

Blessin.

Nato il 27 ottobre 1996 a Ludwigshafen am Rhein da genitori

afghani, Amiri ha debuttato nella nazionale tedesca nel 2019.

Nel suo palmarès vanta la vittoria dell’Europeo Under 21 del

2017 e il secondo posto nell’edizione del 2019. (ANSA).



