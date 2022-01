Condividi l'articolo

Il nuovo tecnico del Genoa è il tedesco Alexander Blessin. Un nome a sorpresa per il club rossoblù. Nato nel 1973 Blessin ha giocato principalmente in Germania. Al momento del suo addio al calcio ha allenato le formazioni giovanili del Red Bull Lipsia prima di guidare l’Ostenda nel campionato belga, attualmente quindicesimo in classifica.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte