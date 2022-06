Genoa, ufficiale arrivo portiere Martinez

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 29 GIU – Josep Martinez è ufficialmente

un giocatore del Genoa. Ad annunciare l’arrivo del portiere

spagnolo il club rossoblù attraverso i propri canali social.

Martinez, 24 anni, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona

e nell’ultima stagione ha giocato con il Lipsia RB in Bundesliga

esordendo anche in Champions League. Inoltre vanta una presenza

con la nazionale spagnola e 3 con l’Under 21.

Il club ha annunciato di aver rinnovato il contratto del

terzo portiere Rok Vodisek fino al 30 giugno 2025.

In serata invece arriverà a Genova Massimo Coda, il

capocannoniere degli ultimi due campionati di serie B che i

rossoblù hanno acquistato dal Lecce. Domani l’attaccante

sosterrà le visite mediche per poi firmare un contratto

triennale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte