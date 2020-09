Genova, in 10 illustrazioni la campagna elettorale di Bettanini

La Sopraelevata come la “High Line di Genova”, sul modello di quanto realizzato a New York, facendo scorrere il traffico automobilistico in un tunnel sottomarino che attraversi il porto: è una delle proposte della campagna elettorale di Antonio Bettanini, candidato con il centro destra in Liguria. Ognuno dei temi è illustrato da una tavola di Carola Zerbone, una giovane disegnatrice genovese.

La prima tavola riguarda Milano. Il tema, che già si era affacciato alla fine degli anni 80, e che è stato poi completamente dimenticato, è quello di un collegamento e di una “interazione” nfrastrutturale ed economica più stretta e virtuosa tra Genova (e la Liguria) e il capoluogo lombardo.

L’idea che attraversa le tavole è che Genova e la Liguria debbano rompere il proprio isolamento per costruire una nuova prospettiva per le giovani generazioni e per realizzare molto di più di un ritorno alla semplice normalità: per andare oltre costruendo una nuova sostenibilità.Come è scritto in una delle tavole: la Liguria (rappresentata da un pesce rosso che salta dalla gabbia di una boccia d’acqua) “finalmente in mare aperto”.

