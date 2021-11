Gentile, la Juve e la Nazionale raggiungeranno obiettivi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – “Sono ottimista, sia la Juve che

l’Italia raggiungeranno i loro obiettivi, la Juve in Champions e

gli azzurri ai Mondiali”. Parola di Claudio Gentile ai microfoni

di Radio Anch’io lo sport. “Non voglio pensare all’Italia che

non va ai Mondiali, sarebbe una mazzata tremenda. Sono sicuro

che passerà, ma certo il nostro calcio non è più come una

volta”.

Poi Gentile ricorda Diego Armando Maradona ad un anno dalla sua

morte: “il Napoli ha onorato l’anniversario della morte di

Maradona nel modo migliore. Tra i numeri uno del calcio, nel

1982 non era ancora maturo per l’Argentina. Come giocatore non

vedo nessuno che lo abbia superato nella classifica”.

L’inchiesta Juve può condizionare la squadra? ‘Non lo so –

conclude Gentile – forse qualcosa può essere portato in campo.

Allegri deve dimenticare lo scudetto ma puntare alla Champions.

Se non andasse in Champions sarebbe un fallimento incredibile”.

(ANSA).



