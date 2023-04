Gentiloni: ‘Lavoreremo con il governo per attuare il Pnrr’

Condividi l'articolo

“Bisogna essere occupanti più che preoccupati. Se noi siamo convinti che l’antidoto ad una crescita stagnante è il Pnrr è chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per questo obiettivo. E anche il governo italiano è convinto di questo”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nel corso dell’evento di inaugurazione di Pavia capitale della cultura d’impresa 2023.

“La commissione europea – ha aggiunto – lavorerà con il governo per rendere questi programmi attuabili. So bene quali sono i rischi di ritardi ma so anche che questa è la nostra priorità. Altri obiettivi comuni devono essere il lavoro”.

“La sfida è come riuscire ad evitare dinamiche che portano a ridurre la crescita. L’attenzione per il Pnrr è molto determinata da questo”, ha detto Gentiloni. “Dobbiamo ha aggiunto – puntare sulla crescita non certamente aumentano la spesa corrente e il debito ma utilizzando lo strumento del Pnrr. L’importanza del Pnrr riguarda l’insieme dell’Europa. Il fatto che abbiamo già erogato 151 miliardi ha contribuito ad una cosa non scontata ovvero il livello degli investimenti pubblici è molto elevato”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte